Москвичам рассказали о погоде в первые дни 2023 года

Оттепель сменится слабыми морозами

В столичном регионе в первые три дня 2023 года ожидается оттепель. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, согласно текущим прогнозам, характер погоды изменится 5 января — на смену оттепели придут небольшие морозы.

После 5 января начнет подмораживать при возобновлении осадков, ожидается небольшой снег. По словам Поздняковой, "скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Уточненные новые расчеты говорят о том, что в Московском регионе новогодняя ночь может оказаться с "супермягкой погодой", с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, до двух градусов тепла.

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