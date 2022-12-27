Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее

В Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ

Сегодня - второй день саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Его откроет неформальный завтрак, в котором примут участие лидеры стран Содружества.

Встреча пройдёт в Русском музее. Туда уже прибыли Владимир Путин и Александр Лукашенко. Российский президент отметил, что место выбрано с учётом культурной повестки - 2023-й объявлен в СНГ годом русского языка.

Путин подчеркнул интенсивность контактов с белорусским коллегой. Они успели обсудить вопросы двустороннего сотрудничества не только накануне, но и сегодня утром.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"