В России с коронавирусом госпитализировали 1262 человека

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1262 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5197 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7692 человека, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1076 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 124. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 851 человек, в Московской области – 54.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21774824 случая заболевания, зарегистрировано 393492 летальных исхода.

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