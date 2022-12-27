Путин о Лукашенко: жизнь каждый день дает нам повод для контактов

Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы

Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте, у их лидеров всегда есть повод для разговоров.

"Мы с вами в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно", - сказал Путин на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Лукашенко поблагодарил российского коллегу за то, что "вчера были окончательно согласованы многие вопросы".

"Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике" – подчеркнул белорусский президент.

Путин и Лукашенко 27 декабря проводят переговоры в Русском музее.

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