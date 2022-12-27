ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин пообещал воздержаться от налоговых новаций

12:05
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Повышение налоговой нагрузки не планируется даже при сокращении доходов бюджета

В России в 2023 году не запланированы какие-либо изменения в области налогов. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.
Сбежавшим из России поднимут налоги

Глава Минфина заверил, что "в течение года точно мы не меняем правила игры", в этом отношении можно говорить только о следующих бюджетных циклах, поскольку на данный момент "основные налоговые новации реализованы".

Силуанов отметил, что когда возобновляется в обществе обсуждение возможных налоговых изменений, всегда предполагается увеличение налоговой нагрузки. Однако министр напомнил, "сколько всяких послаблений принято" в последнее время российскими властями.

Минфин не планирует вносить налоговые поправки в 2023 году, даже если возникнут проблемы с поступлением доходов в бюджет, цитирует главу Минфина ТАСС.

Ранее группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают включение садовых (дачных) домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан. К таким льготникам относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие лица.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Налоговая служба
Налоговая служба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.