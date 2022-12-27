Минфин пообещал воздержаться от налоговых новаций

Повышение налоговой нагрузки не планируется даже при сокращении доходов бюджета

В России в 2023 году не запланированы какие-либо изменения в области налогов. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина заверил, что "в течение года точно мы не меняем правила игры", в этом отношении можно говорить только о следующих бюджетных циклах, поскольку на данный момент "основные налоговые новации реализованы".

Силуанов отметил, что когда возобновляется в обществе обсуждение возможных налоговых изменений, всегда предполагается увеличение налоговой нагрузки. Однако министр напомнил, "сколько всяких послаблений принято" в последнее время российскими властями.

Минфин не планирует вносить налоговые поправки в 2023 году, даже если возникнут проблемы с поступлением доходов в бюджет, цитирует главу Минфина ТАСС.

Ранее группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают включение садовых (дачных) домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан. К таким льготникам относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие лица.

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