В Москве открыли памятник Евгению Зиничеву

В церемонии принял участие действующий глава МЧС

Во вторник на западе столицы открыли памятник Евгению Зиничеву. Глава МЧС, напомним, трагически погиб на учениях в Норильске в сентябре прошлого года, спасая жизнь другого человека.

В церемонии приняли участие действующий руководитель ведомства Александр Куренков, министр обороны Сергей Шойгу, а также близкие и родственники.

Зиничев возглавлял МЧС с 2018-го года. Успешно руководил ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций - лично выезжал на места происшествий. Указом Владимира Путина Евгению Зиничеву присвоено звание Героя Российской Федерации - посмертно.

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