Свиной грипп выявлен во всех регионах России

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился в России по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, который зафиксирован во всех российских регионах. В целом на вирусы гриппа в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%.

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции остается достаточно стабильной. На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов заявил, что вирус гриппа будет циркулировать в популяции до февраля-марта, поэтому важно не ослаблять профилактические меры. Медик подчеркнул, что "прививка все равно сохраняет актуальность", тем более что сделать ее можно и по завершении кампании по массовой вакцинации.

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