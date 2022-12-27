Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

Пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает в себя 14 тысяч специалистов

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в столице создана современная и эффективная служба экстренного реагирования, в составе которой - 14 тысяч высококвалифицированных специалистов.

А главный результат их самоотверженной работы - спасенные жизни и чувство защищенности и безопасности москвичей.

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