Консерватория в Киеве отказалась убрать из названия фамилию Чайковского

Вопрос требует детального разбора

Коллектив украинской национальной консерватории имени Чайковского отказался убрать фамилию русского композитора из ее названия.

Консерватория приняла решение, противоречащее рекомендациям комитета Верховной рады, экспертного совета при Минкульте и Украинского института национальной памяти.

Министра культуры Украины Александра Ткаченко расстроило решение консерватории оставить в названии фамилию композитора.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины", - сказал он.

Киевская консерватория получила имя Чайковского в 1940 году.

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