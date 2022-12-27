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Россиянам рекомендовали растянуть бокал шампанского на всю новогоднюю ночь

12:27
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Здоровье будет в безопасности

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь здоровью не навредит.

Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Алкоголь не стоит выпивать сразу, удовольствие нужно растянуть.

"На Новый год обязательно надо поднять бокал шампанского. Как без этого? Это же традиция. Бокал никогда не повредит, но не больше", - сообщил врач.

Тутельян отметил, что эта рекомендация не распространяется на тех, кому нельзя алкоголь по состоянию здоровья, беременным и кормящим женщинам.

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