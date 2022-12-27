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Появились подробности крупного ДТП в Одинцове

14:55
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Водитель иномарки вылетел на встречную полосу

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в подмосковном Одинцове. Авария произошла рано утром на Можайском шоссе.

Водитель автомобиля "Тойота" по неустановленным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, в том числе с такси, водитель которого с травмами был госпитализирован.

Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте. По некоторым данным, погибший - 49-летний Геннадий Симин, бывший мэр города Александров Владимирской области.

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ДТП в Одинцове
ДТП в Одинцове
ДТП в Одинцове
ДТП в Одинцове
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