Появились подробности крупного ДТП в Одинцове

Водитель иномарки вылетел на встречную полосу

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в подмосковном Одинцове. Авария произошла рано утром на Можайском шоссе.

Водитель автомобиля "Тойота" по неустановленным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, в том числе с такси, водитель которого с травмами был госпитализирован.

Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте. По некоторым данным, погибший - 49-летний Геннадий Симин, бывший мэр города Александров Владимирской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"