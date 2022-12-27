Щит "Ольга" прошел тоннель между станциями "Вавиловская" и "Академическая"

Это Троицкая линия метро

На строящейся станции метро "Академическая" Троицкой линии финишировал тоннелепроходческий комплекс "Ольга". Он прокладывал правый перегонный тоннель.

Щит двигался от станции "Вавиловская". Длина тоннеля составила почти два с половиной километра. Работы велись в условиях плотной городской застройки на глубине от 15 до 40 метров. Комплекс прошёл под домами Ленинского проспекта, проезжей частью улицы Дмитрия Ульянова и действующей оранжевой веткой метро.

Щит "Ольга" уже не первый раз работает в столице. Он проходил тоннели Некрасовской линии метро, участвовал в строительстве перехода аэропорта Шереметьево и вот теперь Троицкая ветка.

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