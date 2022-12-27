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Щит "Ольга" прошел тоннель между станциями "Вавиловская" и "Академическая"

14:58
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Это Троицкая линия метро

На строящейся станции метро "Академическая" Троицкой линии финишировал тоннелепроходческий комплекс "Ольга". Он прокладывал правый перегонный тоннель. 

Щит двигался от станции "Вавиловская". Длина тоннеля составила почти два с половиной километра. Работы велись в условиях плотной городской застройки на глубине от 15 до 40 метров. Комплекс прошёл под домами Ленинского проспекта, проезжей частью улицы Дмитрия Ульянова и действующей оранжевой веткой метро.

Щит "Ольга" уже не первый раз работает в столице. Он проходил тоннели Некрасовской линии метро, участвовал в строительстве перехода аэропорта Шереметьево и вот теперь Троицкая ветка.

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