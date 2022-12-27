В Москве задержали аферистов, "продававших" автомобили

Деньги клиентов уходили на счета сторонних организаций

Ущерб на 50 миллионов рублей. В Москве задержаны аферисты, которые работали под вывеской автосалона. Компания предлагала привезти своим клиентам машину из-за границы. А чтобы у людей не возникали сомнения, приглашали их в офис, показывали им целый автопарк, предоставляли консультации и отзывы.

После - заключался настоящий договор, и покупатели вносили предоплату на реальный расчётный счёт организации. И если первое время сотрудники ещё отчитывались, что работы ведутся - они ищут нужную машину, то позже они вовсе переставали выходить на связь. К тому времени деньги вернуть уже было нельзя - они уходили на счета сторонних организаций, физлицам, вкладывались в аренду или покупку элитных иномарок.

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