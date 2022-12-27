Жители подмосковного села просят решить вопрос с переправой через Оку

Власти организовали рейсовые автобусы

Через Оку - за полтора часа! Для жителей села Дединово подмосковных Луховиц эта зима стала настоящим испытанием. Река замерзла, навигация остановилась, а переправа - даже после ремонта - не работает. Чтобы добраться до работы, поликлиник и школ, которые находятся на противоположном берегу, людям приходится объезжать почти 100 километров. Что говорят в администрации?

До работы – рукой подать. Вот только ехать туда теперь минимум полтора часа, жалуются жители села Дединово городского округа Луховицы. Населенный пункт разделён Окой. Люди живут на одном берегу, а работают на другом. На паромной переправе – 15 минут. Но с наступлением зимы навигация остановилась.

Сейчас переправа не работает и причины сразу две. У берегов реку уже сковал лёд. А ещё зимой вода в Оке опускается. Возле причала образовалась отмель и паром подойти не может.

Проблемы начались два года назад. Как раз, когда паромную переправу отремонтировали. После модернизации она начала работать ещё реже. "Галошей" здесь называют небольшой катер. Он перевозит людей на другой берег, когда паром уже не работает. Но как только на реке встаёт лёд, перестаёт работать и он. Хотя исторически переправа для Дединово никогда не была проблемой.

Местные власти считают, что всё, что могли, сделали. Организовали рейсовые автобусы. Расписание подбирали таким образом, чтобы успеть на работу или учёбу, а вечером вернуться домой. Но людям двух рейсов мало. Есть ещё одна переправа - выше по течению в селе Ловцы. Там паром тоже не работает, но ещё ходит катер.

Зимой перебраться на тот берег ещё можно пешком по льду. Но его безопасная толщина для одного человека – не менее 7 сантиметров. Если идти группой, то 12. Поэтому, чтобы не провалиться, еще нужно ждать сильных морозов. Пока же местные жители просят власти договориться с МЧС и организовать переправу катером на воздушной подушке.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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