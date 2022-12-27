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Для поддержки постояльцев хосписов запущена специальная акция

15:05
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Поделиться праздником может каждый

В эти предпраздничные дни подарить новогоднее настроение можно и постояльцам хосписов.  В поддержку тяжелобольных взрослых и детей, которым так не просто в эти праздничные дни, благотворительный фонд "Вера" запустил специальную акцию "Сейчастье". Это напоминание, как важны для таких людей мгновения сиюминутной радости и счастья. Будь то объятия любимого человека, запах елки и мандаринов.

А в Новый год эти моменты особенно важны. Поделиться праздником может каждый - можно просто приехать в хоспис и поработать волонтером или сделать пожертвования на сайте.

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Акция "Сейчастье"
Акция "Сейчастье"
Акция "Сейчастье"
Акция "Сейчастье"
Акция "Сейчастье"
Акция "Сейчастье"
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