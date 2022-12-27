ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росавиация проверила российские самолеты, ранее зарегистрированные в других странах

12:25
  • вторник
  • 27 декабря 2022

На 90% воздушных судов выданы летные сертификаты

Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Росавиации.
Росавиация продлила до января режим ограничений на полеты в аэропорты юга

В ведомстве уточнили, что с сентября 2022 года требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств.

Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

Часть воздушных судов российских авиакомпаний находится на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Они в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Еще в январе 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что отечественная авиастроительная отрасль должна быть технологически независима от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, поскольку это позволит снять риски для развития этой важной для страны отрасли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет в аэропорту
Самолет в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.