Росавиация проверила российские самолеты, ранее зарегистрированные в других странах

На 90% воздушных судов выданы летные сертификаты

Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что с сентября 2022 года требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств.

Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

Часть воздушных судов российских авиакомпаний находится на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Они в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Еще в январе 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что отечественная авиастроительная отрасль должна быть технологически независима от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, поскольку это позволит снять риски для развития этой важной для страны отрасли.

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