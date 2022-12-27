Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения

Информацию подтвердило российское генконсульство

Россия и Китай прорабатывают план открытия наземного пассажирского сообщения. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в российском генеральном консульстве в Харбине.

В дипмиссии напомнили, что китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

В генконсульстве России исходят из того, что в начале 2023 года будет отменен карантин для въезжающих из-за границы и постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей.

Затем, полагают дипломаты, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов. Эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с Россией региональными китайскими властями, сообщает РИА Новости.

В сентябре началось движение по платной автомагистрали М-12 "Москва-Казань". Она станет часть большого транспортного коридора Европа — Западный Китай.

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