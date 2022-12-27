Минск объявил об открытости к диалогу с НАТО

Такое заявление сделали в белорусском Минобороны

Республика Беларусь всегда готова к диалогу, в том числе с Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал во вторник, 27 декабря, заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что этим отличается внешняя политика Минска в контексте международного военного сотрудничества — открытостью для диалога и тем, что "мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть".

Рябихин напомнил, что "когда были спекуляции по поводу ситуации в приграничных районах с Украиной, туда привезли всех военных атташе, аккредитованных Министерством обороны, и показали реальную картину".

В ведомстве также отметили, что международное военное сотрудничество со стороны Белоруссии не изменилось "по количественным и качественным показателям" и после начала российской спецоперации на Украине.

В качестве примера Рябихин привел работу со странами Шанхайской организации сотрудничества, вступить в которую рассчитывает Белоруссия, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Россия и Белоруссия укрепляют свою безопасность, при этом не нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Предпринимаемые Москвой и Минском меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются "вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО".

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