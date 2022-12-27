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Росгвардия нашла в ЛНР схроны ВСУ с оружием и боеприпасами

13:20
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Боеприпасы уничтожены

На территории Луганской Народной Республики подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины.

В другом населенном пункте росгвардейцы обнаружили и изъяли около 200 мин, а также выстрелы для ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды, всего свыше 100 боеприпасов.

Саперы Росгвардии уничтожили боеприпасы накладным зарядом с соблюдением мер безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в Мелитополе схрон с оружием, из которого изъяли автоматы, пистолеты, гладкоствольные ружья, гранаты и патроны, а также обмундирование украинских войск и перебитые номерные знаки на автомобиль.

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Обнаруженный схрон боеприпасов ВСУ
Обнаруженный схрон боеприпасов ВСУ
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