Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны

Министр заслушал доклады

Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России.

Совещание проходило в Национальном центре управления обороной, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Глава Минобороны заслушал доклады об итогах деятельности ВС России, а также о запланированных мероприятиях армии и флота.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачи на ближайшее время. Более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года, добавил Шойгу.

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