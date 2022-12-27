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Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны

13:28
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Министр заслушал доклады

Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России.

Совещание проходило в Национальном центре управления обороной, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Глава Минобороны заслушал доклады об итогах деятельности ВС России, а также о запланированных мероприятиях армии и флота.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачи на ближайшее время. Более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года, добавил Шойгу.

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