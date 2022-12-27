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Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

14:02
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Это касается и наземного транспорта, и метро

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным. Об этом во вторник, 31 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Это касается метро, МЦК, а также ночных и наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта — всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов. Право бесплатного проезда будет действовать с 20:00 мск 31 декабря до 06:00 мск 1 января.

При этом в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 мск 31 декабря будут закрыты выходы №5, 6 и 7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется.

В ночь с 6 на 7 января режим работы городского транспорта также будет продлен: метрополитен и МЦК будут работать до 02:00, включая автобусы КМ. Наземный городской пассажирский транспорт (159 маршрутов) будет ходить до 03:30 мск. Время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03:00 часов.

Ранее в декабре в столичном Департаменте транспорта рассказали, что автобусы сервиса "По пути" начали курсировать по территории центра "Сколково". Также пассажиры смогут добраться до ближайшей станции МЦД.

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