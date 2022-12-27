ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян заявил об утрате российскими миротворцами контроля над Лачинским коридором

13:41
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Политик сообщил об этом президенту России Владимиру Путину

Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней неподконтролен российским миротворцам. Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Генсека ООН встревожила ситуация вокруг Лачинского коридора

Армянский политик назвал кризис в Лачинском коридоре самым главным вопросом в отношениях между Москвой и Ереваном в настоящее время. Единственный путь из Нагорного Карабаха в Армению, по словам Пашиняна, уже 20 дней перекрыт.

Глава правительства Армении заявил, что согласно трехстороннему заявлению президентов Российской Федерации и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Ереван гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров и провоз грузов по Лачинскому коридору, однако "сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", поэтому "хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты" решения проблемы, цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ничем не обоснованы. Военные работают в непростых условиях и руководствуются процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.