Пашинян заявил об утрате российскими миротворцами контроля над Лачинским коридором

Политик сообщил об этом президенту России Владимиру Путину

Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней неподконтролен российским миротворцам. Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Армянский политик назвал кризис в Лачинском коридоре самым главным вопросом в отношениях между Москвой и Ереваном в настоящее время. Единственный путь из Нагорного Карабаха в Армению, по словам Пашиняна, уже 20 дней перекрыт.

Глава правительства Армении заявил, что согласно трехстороннему заявлению президентов Российской Федерации и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Ереван гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров и провоз грузов по Лачинскому коридору, однако "сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", поэтому "хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты" решения проблемы, цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ничем не обоснованы. Военные работают в непростых условиях и руководствуются процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях.

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