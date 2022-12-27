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Собянин: Более 4 тысяч площадок для зимнего досуга открыто в Москве

13:42
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Мэр столицы рассказал, где и как отдохнуть на свежем воздухе в новогодние праздники

Для москвичей открыли более четырёх тысяч адресов зимних развлечений. Где и как отдохнуть на свежем воздухе, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

На 32-х площадках фестиваля "Путешествия в Рождество" гостей ждут бесплатные катки, ярмарки, мастер-классы и благотворительные программы. Центральной площадкой новогодних праздников по традиции станет ВДНХ. На главном катке страны пройдут интерактивные программы, мастер-классы и соревнования по фигурному катанию.

Также гостей ждут театральные представления, дегустации, тематические туры по музеям выставки. А для детей приготовили десять необычных форматов ёлок - от квестов и мюзиклов до научных шоу.

В московских парках и на Воробьёвых горах ждут поклонников зимних видов спорта. Кроме того, в жилых районах города расположены многочисленные катки, лыжные трассы и снежные горки.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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