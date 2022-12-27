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Путин исполнил мечту девочки из Запорожской области

14:51
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Она побывала в резиденции Деда Мороза

До Нового года остаются считанные дни, но для самых маленьких россиян чудеса уже становятся реальностью благодаря всероссийской акции "Елка желаний".

Сегодня сбылась мечта 8-летней Саши Титаренко из Запорожской области. Девочка побывала в гостях у настоящего Деда Мороза и о своих впечатлениях рассказала президенту.

Владимир Путин пообщался с Сашей по телефону. Глава государства поинтересовался, как прошла её поездка в Великий Устюг - в резиденцию главного новогоднего волшебника - и поздравил девочку, а также её родителей с наступающими праздниками.

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Саша Титаренко в Великом Устюге
Саша Титаренко в Великом Устюге
Саша Титаренко в Великом Устюге
Саша Титаренко в Великом Устюге
Дезиденция Деда Мороза
Дезиденция Деда Мороза
Саша Титаренко в Великом Устюге
Саша Титаренко в Великом Устюге
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