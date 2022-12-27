Минсельхоз отверг необходимость введения потолка цен на сахар

При необходимости власти могут использовать меры регулирования

Российский рынок сахара в настоящее время стабилен и не требует дополнительных мер регулирования. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

В ведомстве подчеркнули, что необходимость в каких-либо мерах со стороны государства, например, во введении предельных цен на сахар, сейчас отсутствует.

При этом Минсельхоз подтвердил, что в случае необходимости может рассмотреть различные варианты регулирования цен на сахар — например, в форме ценовых соглашений, цитирует заявление ведомства РИА Новости.

20 декабря в Министерстве сельского хозяйства уже отмечали, что сейчас на внутреннем рынке отсутствуют условия для проведения государственных закупок сахара. Этот инструмент необходим в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей.

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