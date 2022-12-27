В Госдуме прокомментировали готовность Украины к переговорам

Высказывания Кулебы – дымовая завеса, сообщил Слуцкий

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, даже на уровне ООН.

Об этом во вторник, 27 декабря, заявил агентству ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

"Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - дымовая завеса", - сказал он, комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в "мирном саммите", предложенном Кулебой.

Слуцкий добавил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. Кроме того, Москва неоднократно на всех уровнях призывала прекратить поставки Украине оружия.

"Спонсирование и поставки тяжелых вооружений странами Запада продолжаются. Вот на это ООН следует обратить больше внимания <…> Пока на Украине против России воюет весь блок НАТО, любые так называемые мирные формулы с Банковой будут неэффективными", - сказал депутат.

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