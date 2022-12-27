Госдолг Украины приблизился к 4 трлн гривен

В долларовом эквиваленте он составляет 107,46 млрд долларов

Государственный долг Украины вырос за ноябрь на 4,34 млрд долларов или 158,7 млрд гривен. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как уточнил Гетманцев, по состоянию на 30 ноября 2022 года государственный долг Украины в национальной валюте составил 3929,7 млрд гривен, в валютном — 107,46 млрд долларов.

Главной причиной роста госдолга страны украинский чиновник назвал внешние заимствования с целью покрытия дефицита бюджета. В частности, две трети прироста госдолга за последний отчетный месяц приходятся на льготные долгосрочные займы со стороны Евросоюза (главным образом 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи).

В результате за 11 месяцев 2022 года государственный долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 9,7% и составил 83,1% от прогнозируемого уровня ВВП. Для сравнения: по состоянию на конец 2021 года это соотношение составляло 48,9% ВВП, цитирует Гетманцева ТАСС.

Ранее в Международном валютном фонде подсчитали, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее 39,5 млрд долларов, а при реализации неблагоприятного сценария они могут составить 57 млрд долларов. При этом неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП Украины в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%.

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