ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине пообещали более легкий 2023 год для российской экономики

15:27
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов

Наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Собянин заявил, что столичная экономика преодолела череду кризисов

Политик уточнил, что этот прогноз будет справедлив, "если ничего не произойдет", однако в настоящее время "мы не видим там каких-то фатальных проблем". В интервью телеканалу "Россия 24" Белоусов рассказал, что в 2023 году ожидается примерно нулевая динамика ВВП, то есть спада экономики, по прогнозам, удастся избежать. При этом инфляция, по его словам, может оказаться даже ниже, чем прогнозируется.

Вице-премьер также подчеркнул, что создавать в России "мобилизационную" экономику нет смысла — у российских властей достаточно рычагов для решения задач, которые ставит глава государства и жизнь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на предрекаемые обвалы, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "Большой двадцатки", причем "уверенно демонстрирует".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.