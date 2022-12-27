В кабмине пообещали более легкий 2023 год для российской экономики

Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов

Наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Политик уточнил, что этот прогноз будет справедлив, "если ничего не произойдет", однако в настоящее время "мы не видим там каких-то фатальных проблем". В интервью телеканалу "Россия 24" Белоусов рассказал, что в 2023 году ожидается примерно нулевая динамика ВВП, то есть спада экономики, по прогнозам, удастся избежать. При этом инфляция, по его словам, может оказаться даже ниже, чем прогнозируется.

Вице-премьер также подчеркнул, что создавать в России "мобилизационную" экономику нет смысла — у российских властей достаточно рычагов для решения задач, которые ставит глава государства и жизнь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на предрекаемые обвалы, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "Большой двадцатки", причем "уверенно демонстрирует".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"