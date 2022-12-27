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Сильный снегопад продолжится в Москве до утра

15:20
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Пешеходов и водителей призывают к осторожности

Вечером вторника, 27 декабря, и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Об этом рассказали в московском комплексе городского хозяйства.
В Москве ликвидируют последствия рекордного снегопада

Уборка города и противогололедная обработка улично-дорожной сети проводятся в соответствии с погодными условиями. Участников дорожного движения просят соблюдать осторожность и внимательность, сообщает "Интерфакс".

Из-за сильного снега до 10:00 среды, 28 декабря, в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Кроме того, предупреждение действует из-за сильной гололедицы и гололедно-изморозевых отложений, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что перед Новым годом в столичном регионе будет неустойчивая погода с мокрым снегом и сильной гололедицей. В среду столбики термометров резко пойдут вверх и достигнут нулевой отметки, при этом ожидается снег, мокрый снег и снег с дождем. Непосредственно под Новый год в Москве ожидается настоящая зимняя погода, но без сильных морозов, а затем вновь ненадолго вернется оттепель.

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