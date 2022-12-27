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ВС России уничтожили более сотни боевиков ВСУ под Донецком

15:09
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Ликвидирована артиллерийская система М777, из которой обстреливали столицу ДНР

Российские войска уничтожили за сутки более сотни боевиков ВСУ на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Поражена огневая позиция артиллерийской системы М777 производства США, из которой обстреливали Донецк, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям 11-й бригады теробороны, потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих. На Донецком направлении уничтожено до 60-ти военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Нетайлово уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка, еще одна М777 уничтожена в Запорожской области.

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