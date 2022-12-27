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Россия исполнит все обязательства по поставкам военной продукции

15:42
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Об этом заявили в российском МИД

Российская сторона неукоснительно выполняет все свои обязательства перед зарубежными партнерами в области поставок военной продукции. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница пояснила, что редкие случаи задержек поставок военной продукции России обусловлены санкционными угрозами Запада международным транспортным компаниям.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили попытки Соединённых Штатов вытеснить российскую технику с иностранных рынков, навязывая партнерам России собственные образцы.

Представитель МИД России также рассказала, что американские власти пытаются оказывать давление на страны с целью заставить их передать военную технику российского и советского производства киевскому режиму, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что недругам не имеет смысла надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и оружия "всем хватит".

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