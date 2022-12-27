Россия исполнит все обязательства по поставкам военной продукции

Об этом заявили в российском МИД

Российская сторона неукоснительно выполняет все свои обязательства перед зарубежными партнерами в области поставок военной продукции. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница пояснила, что редкие случаи задержек поставок военной продукции России обусловлены санкционными угрозами Запада международным транспортным компаниям.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили попытки Соединённых Штатов вытеснить российскую технику с иностранных рынков, навязывая партнерам России собственные образцы.

Представитель МИД России также рассказала, что американские власти пытаются оказывать давление на страны с целью заставить их передать военную технику российского и советского производства киевскому режиму, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что недругам не имеет смысла надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и оружия "всем хватит".

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