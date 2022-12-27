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Источники назвали нового посла Германии в России

15:57
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Предполагается, что он вступит в должность летом 2023 года

Летом 2023 года специалист по внешней политике "Свободной демократической партии Германии" (СвДП) Александр Ламбсдорф должен стать новым послом ФРГ в России. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали осведомленные источники Der Spiegel.
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Как пишет издание, эту информацию подтвердили в правящей коалиции в бундестаге, заявив, что "так и задумано". Официальное подтверждение или опровержение этой информации не поступало.

Der Spiegel напоминает, что Ламбсдорф открыто выступал с осуждением российской спецоперации на Украине и заявлял о поддержке оказания военной помощи Киеву.

В настоящее время чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Российской Федерации является Геза Андреас фон Гайр, который занял эту должность в сентябре 2019 года. До этого он был начальником политического департамента Минобороны Германии и вице-президентом Федеральной разведывательной службы ФРГ, сообщается на официальном сайте германского посольства в России.

Отношения между Германией и Россией существенно осложнились после начала российской спецоперации на Украине. Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после завершения боевых действий можно будет снова начать экономическое сотрудничество с Россией. Он отметил, что и после спецоперации Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, поэтому важно подготовиться к этому времени.

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Александр Ламбсдорф
Александр Ламбсдорф
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