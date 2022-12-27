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Минск заявил о выходе из соглашения по безопасности с Киевом

15:50
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Договор позволял контролировать военную деятельность на глубину до 80 километров

Действие украино-белорусского соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности прекращено. Как заявили в Минобороны Белоруссии, договор разорван по инициативе украинской стороны.

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"Состоялось Постановление Кабмина Украины N1435 от 23.12.2022 о прекращении действия соглашения между Кабмином Украины и Правительством Беларуси о дополнительных мерах доверия и безопасности", - сообщил в соцсети помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Ревенко пояснил, что соглашение позволяло контролировать военную деятельность партнера. Его действие распространялось на 80 километров вглубь территории соседнего государства, передает "Интерфакс".

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