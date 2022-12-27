Минск заявил о выходе из соглашения по безопасности с Киевом

Договор позволял контролировать военную деятельность на глубину до 80 километров

Действие украино-белорусского соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности прекращено. Как заявили в Минобороны Белоруссии, договор разорван по инициативе украинской стороны.

"Состоялось Постановление Кабмина Украины N1435 от 23.12.2022 о прекращении действия соглашения между Кабмином Украины и Правительством Беларуси о дополнительных мерах доверия и безопасности", - сообщил в соцсети помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Ревенко пояснил, что соглашение позволяло контролировать военную деятельность партнера. Его действие распространялось на 80 километров вглубь территории соседнего государства, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"