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Зеленский подал сигнал SOS Байдену

16:14
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Украинский лидер в ожидании разгрома ВСУ

Сигналом бедствия в ожидании разгрома украинской армии назвали поездку Владимира Зеленского в США. По мнению издания Al Mayadeen, это был последний сигнал SOS перед неизбежным поражением.

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Киев прекрасно понимает, что проигрывает Москве, поэтому Зеленский направился в Вашингтон просить еще больше помощи. Однако ему уже ничто не поможет: против Украины уже восстала и Европа, отмечает обозреватель Аммар Брахми.

"Это обычный, рядовой визит? Конечно нет… Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии", — прогнозирует автор.

Отмечается, что российская армия более организованная и подготовленная, чем украинская - это объясняет присутствие Запада на поле боя. При этом Россия сталкивается на территории Украины, фактически, с большинством стран НАТО, которые предоставляют Киеву оружие, разведданные и военных советников. Вдобавок западные СМИ развернули медиавойну против Москвы, пытаясь снять с США и Европы ответственность за украинский кризис. Однако российские маневры и тактика ведения боевых действий напоминают о славе Советского Союза, сумевшего сдержать нацизм, который сейчас вновь поднимает голову на Западе, подчеркивает автор.

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