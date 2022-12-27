"Украинские военные убивают пленных"

Антироссийские санкции раскололи рынки энергоресурсов и сырья, из-за чего многие граждане ЕС оказались за чертой бедности. Такая неприятная правда всё чаще появляется на страницах ведущих западных СМИ. Пока с высоких трибун твердят о поддержке Украины, энергетический кризис в Европе только набирает обороты. В Германии и Австрии уже предупредили о возможных перебоях с электроснабжением. А французы после Рождества ринулись продавать свои подарки.

Получив на Рождество очередной плед от супруги, предприимчивый Седрик тут же фотографирует подарок и выкладывает его в интернет, стараясь побыстрее продать.

"Всё, моё объявление опубликовано. Поэтому я это делаю во время праздников: покупают максимум через одну, две или даже три недели", - говорит Седрик.

Его жена в этот момент отнюдь не обижается на неблагодарного мужа. Она, в общем-то, не против его поступка. Все-таки подарками обменялись. А деньги в это не простое время гораздо нужнее. Согласно исследованиям международной торговой интернет-площадки, перепродажей рождественских подарков сейчас занимается большинство французов.

"Согласно нашему исследованию, для 70 процентов французов основной причиной перепродажи подарков является возможность найти деньги на празднование Рождества и чуть-чуть отложить", - говорит Сара Тайеб, заместитель директора международной торговой интернет-площадки.

С самим праздником в этом году тоже возникли проблемы, сообщает французская пресса. Из-за роста тарифов на электричество, многие заведения вынуждены были закрыться. Причем это касается, как небольших, малоизвестных кафе, так и тех ресторанов, которые отмечены звездой гида "Мишлен". То есть имеют мировую известность.

"Даже шеф-повара, отмеченные звёздами гида Michelin, были вынуждены закрыть свои заведения в декабре 2022 года. Среди них два многообещающих молодых повара Адриен Соро и Себастьен Риу", - пишет издание Voltaire.

Подобные проблемы существуют и в соседней Германии. И в Австрии, которая, по словам главы Минобороны, тоже готовится к возможным отключениям электроснабжения. Ещё год назад такое сложно было даже представить. Теперь же это норма для некогда процветающей Европы, которая сама себя высекла санкциями.

"У санкций был неприятный побочный эффект. Они раскололи мировые рынки энергоресурсов и сырья, а это привело к увеличению общей инфляции и к драматическим последствиям для людей из западных стран, которые живут ниже черты бедности. Санкции имеют экономические последствия, а следовательно, и политические тоже. Ожидается, что поддержка Украины станет предвыборным вопросом, особенно на президентских выборах в США в 2024 году", - пишет The New Statesman.

Голоса по поводу сокращения помощи Украине или хотя бы ревизии тех трат, что уже совершили США, на Капитолийском холме действительно звучат всё громче. Республиканцы уже на этом играют. Однако в Киеве на этот счёт не волнуются, рассчитывая на то, что при любой американской власти миллиарды продолжат течь в их страну. Да и с оружием проблем не будет, несмотря на все россказни о якобы истощении запасов.

"У меня есть ощущение, как говорится, на кончиках пальцев, что никаких табу в плане поставок оружия на Украину не существует. И решение про "Патриоты", которое привез Владимир Зеленский из Вашингтона - лишнее тому подтверждение", - говорит Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Учить украинцев управляться с ЗРК "Пэтриот" американцы обещали по ускоренной программе, радостно заявил Кулеба, добавив, что это поможет украинским воинам выстоять. Что они из себя представляют - известно, учитывая сообщения о расправе над пленными, убийствах мирных жителей и грабежах мирного населения. Вот и основатель американской ЧВК "Моцарт", которая участвует в этом конфликте на стороне Киева, подтверждает данные факты.

"Украина — это коррумпированное, рехнувшееся общество, которым управляют рехнувшиеся люди. Украинские солдаты убивают сдавшихся, совершают зверства",- заявил Эндрю Милбёрн.

Впрочем, все это никак не мешает американским наемникам и инструкторам помогать ВСУ. Данную миссию они объясняют высокой целью - победить Россию. Правда, в том, что это удастся сделать, многие западные военные эксперты очень сомневаются. Потому как Москва явно настроена решительно довести спецоперацию до логического конца.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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