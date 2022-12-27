"Прострелить себе что-нибудь или сдаться": украинские военные думают, как сбежать с фронта

На Украине идут облавы на мужчин

Российские регионы, которые граничат с Украиной, получат 34 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений, а также на оснащение инженерным оборудованием и другие задачи развития специальной инфраструктуры. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей наших Вооруженных сил. Отдельное внимание было уделено мерам социальной помощи участникам СВО и членам их семей. Что касается текущей ситуации - в Минобороны рассказали о новых успехах российских войск, которые продолжают развивать наступление на Донецком направлении.

Марьинка возле Донецка. Населённый пункт, где не осталось мирных жителей - только оборонительные рубежи ВСУ. В бой вступают российские танкисты. При помощи тепловизоров находят позиции противника в развалинах домов.

"Непосредственно работает прямой наводкой по укрытиям, старой многоэтажке, где засел враг, что мешает нашей пехоте продвинуться", - говорит танкист с позывным "Змей".

Между танком и целью зачастую всего метров сто. Танкисты методично, как принято говорить у военных, разбирают здание, хороня под бетонными обломками украинских солдат. Мало того, что работать надо точно, так ещё и быстро. Скорость позволяет сохранить себя и боевую машину.

"Противник огрызается. В основном это миномёт 120-й. Выкатываешься на позицию, но птичка их висит уже в воздухе. Но, соответственно начинают по нам работать", - говорит "Змей".

По имеющейся информации, возле Артёмовска ВСУ потеряли стратегически важный опорный пункт в селе Бахмутское, который располагался в здании местной школы.

После освобождения Бахмутского штурмовые отряды могут начать продвижение к южной части Соледара и в перспективе разбить артёмовско-соледарскую группировку ВСУ на две части.

В ходе контрбатарейной борьбы российским артиллеристам удалось уничтожить американскую пушку М-777 возле Преображенки в Запорожской области. Ещё одну, при помощи которой периодически обстреливали Донецк, - у села Нетайлово. В ходе боёв существенные потери понесли 11-я бригада территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР. 79-я десантно-штурмовой бригада рядом с Донецком. Досталось и десантникам из восьмидесятой бригады, чьё командование базируется в Краматорске и которое ранее уже лишилось своего основного пункта управления войсками.

"Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Своевременное обеспечение потребностей специальной военной операции обсуждали сегодня на координационном совете, который был создан по распоряжению президента. В него входят, в том числе члены правительства и мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние 2 месяца правительством принят ряд нормативных актов о введении специальных мер в экономике. Их цель - обеспечить непрерывность поставок и, конечно, повысить их качество по всей номенклатуре выпускаемых товаров. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами. Выравнивает ситуацию", - сообщил Михаил Мишустин.

Председатель совета, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что теперь у региональных властей есть возможность закупать товары двойного назначения и передавать их войскам. Также будут проводиться проверки расходования бюджетных средств. Особое внимание совета - к мерам социальной помощи солдатам и членам их семей.

"Президент рекомендовал органам государственной власти Московской области, республики Крым, Севастополя принять законодательные акты, которые предусматривают безвозмездное предоставление земельных участков, отличившимся в специальной операции военнослужащим", - заявил Мишустин.

На Украине гражданское население жалуется: идут облавы на мужчин. В торговых центрах, на автостоянках, просто на улицах. Сотрудники военкоматов вручают повестки. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины Роман Горбач объяснил журналистам, что активность мобилизационных мероприятий связана с потребностями фронта. А ловят мужчин на улицах, потому что дома они двери не открывают. Многие украинские мобилизованные, попавшие на фронт, первым делом думают, как с фронта сбежать.

"Никто конкретные цели не ставит, задачи. Просто вы будете стоять, как вот мы стояли, и думать, как отсюда выбраться. То ли самому себе что-то прострелить, то ли просто убежать с позиций. То ли просто сдаться в плен, как мы сделали с ребятами", - говорит пленный ВСУ Евгений Кривливый.

Украинские пленные рассказали, что подготовку они проходили в Польше и Великобритании. Это впрочем, мало повлияло на боевой дух, по крайней мере, в их подразделении 4-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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