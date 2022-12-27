ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прострелить себе что-нибудь или сдаться": украинские военные думают, как сбежать с фронта

18:11
  • вторник
  • 27 декабря 2022

На Украине идут облавы на мужчин

Российские регионы, которые граничат с Украиной, получат 34 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений, а также на оснащение инженерным оборудованием и другие задачи развития специальной инфраструктуры. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей наших Вооруженных сил. Отдельное внимание было уделено мерам социальной помощи участникам СВО и членам их семей. Что касается текущей ситуации - в Минобороны рассказали о новых успехах российских войск, которые продолжают развивать наступление на Донецком направлении.

Марьинка возле Донецка. Населённый пункт, где не осталось мирных жителей - только оборонительные рубежи ВСУ. В бой вступают российские танкисты. При помощи тепловизоров находят позиции противника в развалинах домов.

"Непосредственно работает прямой наводкой по укрытиям, старой многоэтажке, где засел враг, что мешает нашей пехоте продвинуться", - говорит танкист с позывным "Змей".

Между танком и целью зачастую всего метров сто. Танкисты методично, как принято говорить у военных, разбирают здание, хороня под бетонными обломками украинских солдат. Мало того, что работать надо точно, так ещё и быстро. Скорость позволяет сохранить себя и боевую машину.

"Противник огрызается. В основном это миномёт 120-й. Выкатываешься на позицию, но птичка их висит уже в воздухе. Но, соответственно начинают по нам работать", - говорит "Змей".

По имеющейся информации, возле Артёмовска ВСУ потеряли стратегически важный опорный пункт в селе Бахмутское, который располагался в здании местной школы.

После освобождения Бахмутского штурмовые отряды могут начать продвижение к южной части Соледара и в перспективе разбить артёмовско-соледарскую группировку ВСУ на две части.

В ходе контрбатарейной борьбы российским артиллеристам удалось уничтожить американскую пушку М-777 возле Преображенки в Запорожской области. Ещё одну, при помощи которой периодически обстреливали Донецк, - у села Нетайлово. В ходе боёв существенные потери понесли 11-я бригада территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР. 79-я десантно-штурмовой бригада рядом с Донецком. Досталось и десантникам из восьмидесятой бригады, чьё командование базируется в Краматорске и которое ранее уже лишилось своего основного пункта управления войсками.

"Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Своевременное обеспечение потребностей специальной военной операции обсуждали сегодня на координационном совете, который был создан по распоряжению президента. В него входят, в том числе члены правительства и мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние 2 месяца правительством принят ряд нормативных актов о введении специальных мер в экономике. Их цель - обеспечить непрерывность поставок и, конечно, повысить их качество по всей номенклатуре выпускаемых товаров. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами. Выравнивает ситуацию", - сообщил Михаил Мишустин.

Председатель совета, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что теперь у региональных властей есть возможность закупать товары двойного назначения и передавать их войскам. Также будут проводиться проверки расходования бюджетных средств. Особое внимание совета - к мерам социальной помощи солдатам и членам их семей.

"Президент рекомендовал органам государственной власти Московской области, республики Крым, Севастополя принять законодательные акты, которые предусматривают безвозмездное предоставление земельных участков, отличившимся в специальной операции военнослужащим", - заявил Мишустин.

На Украине гражданское население жалуется: идут облавы на мужчин. В торговых центрах, на автостоянках, просто на улицах. Сотрудники военкоматов вручают повестки. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины Роман Горбач объяснил журналистам, что активность мобилизационных мероприятий связана с потребностями фронта. А ловят мужчин на улицах, потому что дома они двери не открывают. Многие украинские мобилизованные, попавшие на фронт, первым делом думают, как с фронта сбежать.

"Никто конкретные цели не ставит, задачи. Просто вы будете стоять, как вот мы стояли, и думать, как отсюда выбраться. То ли самому себе что-то прострелить, то ли просто убежать с позиций. То ли просто сдаться в плен, как мы сделали с ребятами", - говорит пленный ВСУ Евгений Кривливый.

Украинские пленные рассказали, что подготовку они проходили в Польше и Великобритании. Это впрочем, мало повлияло на боевой дух, по крайней мере, в их подразделении 4-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Удары по позициям ВСУ
Удары по позициям ВСУ
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.