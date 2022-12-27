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"Провокация": Песков опроверг заявления о давлении Москвы на Ереван

16:28
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Армению, якобы, уговаривают присоединиться к Союзному государству

Сообщения о том, что Москва якобы давит на Ереван в вопросе присоединения к Союзному государству, не соответствуют действительности. Подобные заявления армянских официальных лиц можно расценить как провокационные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - цитирует Пескова армянский портал News.am.

Представитель Кремля прокомментировал слова секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. Армянский политик ранее заявил, что Москва якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству, а также оказывает давление на Армению в вопросе Лачинского коридора.

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