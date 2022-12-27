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Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки

16:52
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Они признаны виновными в организации убийств

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки по делу об убийствах. Такой приговор во вторник вынес Мосгорсуд.
Арашуков заказал убийство за плевок в собственный портрет

Дело слушалось с участием коллегии присяжных. Они признали Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также организации преступного сообщества и хищениях. Как пишет РИА Новости, голоса разделились 7 к 1, только один присяжный счел вину Арашуковых недоказанной.

Рауль Арашуков признан виновным в том числе в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Его обвиняли по трем статьям, среди них организация убийства. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. В мае 2019 года Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова.

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