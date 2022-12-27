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Кабмин направил 34 млрд рублей приграничным с Украиной регионам

16:59
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Средства пойдут на создание фортификационных сооружений

Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной российским регионам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

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"Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры. Это и создание фортификационных сооружений, их инженерное оборудование. Необходимое финансирование на это выделено - в том числе почти 34 миллиарда рублей на дотации пограничным с Украиной регионам", - заявил премьер.

Мишустин напомнил, что эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. В регионы уже направлены исполнители, определены ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию, передает РИА Новости.

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