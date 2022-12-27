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Мишустин объявил о проверке расходов на спецоперацию

17:20
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Использование бюджетных средств проконтролируют

Кабмин запланировал проверки использования выделенных на спецоперацию бюджетных средств. Об этом сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Значимый вопрос – контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции", — заявил глава правительства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить предложения по контролю за расходованием выделенных на спецоперацию бюджетных средств. Как сообщил Мишустин на совещании, правительство проверит финансирование ремонта и производства вооружений, военной спецтехники, закупки горюче-смазочных материалов. Позже проверки коснутся и остальных направлений расходов на спецоперацию, передает РИА Новости.

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