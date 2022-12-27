Песков объяснил значение подаренных Путиным коллегам "колец власти"

Это просто новогодний сувенир

Подаренные президентом России Владимиром Путиным лидерам стран СНГ перстни – просто новогодние сувениры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля отреагировал на появившиеся в соцсетях шутливые комментарии, в которых подарки сравнивали с девятью кольцами власти Саурона из "Властелина колец".

"Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет", — сказал Песков.

Российский лидер на неформальном саммите СНГ подарил коллегам восемь колец. Девятое предназначалось самому Путину. На перстни, изготовленные из желтого и белого золота, нанесена символика СНГ, поздравление "С Новым годом 2023" и слово "Россия", передает ТАСС.

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