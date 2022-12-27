ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил значение подаренных Путиным коллегам "колец власти"

17:51
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Это просто новогодний сувенир

Подаренные президентом России Владимиром Путиным лидерам стран СНГ перстни – просто новогодние сувениры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля отреагировал на появившиеся в соцсетях шутливые комментарии, в которых подарки сравнивали с девятью кольцами власти Саурона из "Властелина колец".

Путин исполнил мечту девочки из Запорожской области
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

"Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет", — сказал Песков.

Российский лидер на неформальном саммите СНГ подарил коллегам восемь колец. Девятое предназначалось самому Путину. На перстни, изготовленные из желтого и белого золота, нанесена символика СНГ, поздравление "С Новым годом 2023" и слово "Россия", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и лидеры государств СНГ
Владимир Путин и лидеры государств СНГ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.