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Российские министры и вице-премьеры приняли участие в акции "Елка желаний"

18:07
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Они исполнял мечты детей

Акция "Ёлка желаний" продлится до 28 февраля. Сегодня к ней присоединились вице-премьеры и министры.

Первым шарик с новогоднего дерева, установленного в Доме правительства, снял заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он исполнит мечту Александры Панченко из Приморского края посетить мемориальный комплекс Мамаев курган.

Министр спорта Олег Матыцын пообещал организовать мастер-класс с чемпионами по дзюдо для 7-летнего Роберта Манвеляна из Ростовской области.

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Дмитрий Чернышенко принимает участие в акции "Елка желаний"
Дмитрий Чернышенко принимает участие в акции "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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