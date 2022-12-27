Антирекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в Японии

Больше всего заражений – в Токио

Максимальный за все время пандемии показатель смертности от коронавируса зафиксирован в Японии. За последние сутки умерли по меньшей мере 438 человек, заразившихся COVID-19. Число инфицированных за 24 часа составило 202 тысячи, больше всего заболевших – в Токио.

За время пандемии в Японии коронавирусом заразились более 28,5 миллиона человек. Умерли 55,6 тысячи пациентов. При этом японские власти намерены перевести COVID-19 с весны будущего года в один разряд в один разряд с гриппом, таким образом не будет необходимости в изоляции заболевших.

Предыдущий всплеск смертности от коронавируса в Японии наблюдался летом этого года, во время предыдущей волны заболеваемости. В ноябре этот показатель составлял около 100 пациентов в день, однако затем начал стремительно расти, передает ТАСС.

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