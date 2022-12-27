Американский полковник сообщил о тысячных потерях ВСУ в Артемовске

По словам Макгрегора, никто в здравом уме не сделал бы такого

ВСУ терпят поражение под Артемовском (Бахмутом). Украинская армия несет тяжелые потери заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они пытаются удержать место, которое называется Бахмут. Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях", — сообщил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Полковник подчеркнул, что украинская армия лишилась многих опытных бойцов, так что вынуждена бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев – в том числе подростков. По словам военного эксперта, новички забираются в траншеи и буквально ждут момента, когда будут уничтожены. Никто в здравом уме не сделал бы такого, считает Магрегор. Днем ранее экс-советник главы Пентагона назвал число общих потерь ВСУ. По его подсчетам, это 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.

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