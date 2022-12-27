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Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

19:22
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Поставки российской нефти покупателям, принявшим ограничения, запрещены

Президент России запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам и организациям, которые прописывают в контрактах предложенный Западом потолок цен. Владимир Путин также запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

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"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.  

Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из России вводится с 1 февраля 2023 года. Указ будет действовать до 1 июля 2023-го.

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