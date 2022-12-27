Пробки в Москве достигли 10 баллов

Сложнее всего ситуация в центре, на МКАД, ТТК, Варшавском и Ленинградском шоссе

Загруженность дорог Москвы во вторник вечером достигла 10 баллов из 10. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Как сообщили в столичном Дептрансе, длина заторов достигла 264 километров. Основные причины пробок - увеличение количества поездок по городу в преддверии Нового года, снегопад и гололедица, а также мелкие ДТП. Сложнее всего ситуация в центре, на МКАД, ТТК, Варшавском и Ленинградском шоссе.

"Светофоры сейчас настроены на максимально быстрый выпуск машин из центра города. Рабочее движение на Волоколамском и Алтуфьевском шоссе, а также на пр-те Генерала Дорохова. За обстановкой следит Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля", - говорится в Telegram-канале Департамента транспорта.

Там рекомендовали автомобилистам переждать или воспользоваться городским общественным транспортом.

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