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Украинцам с бронью от призыва разрешат выезжать за границу

19:58
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Предпочтение – представителям бизнеса

Гражданам Украины, получившим бронирование от призыва в армию, разрешат выезжать в заграничные командировки. Такую возможность рассматривает украинское правительство, проект находится на согласовании.

Источник рассказал о мобилизации Украиной граждан в русскоязычных областях
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"Министерство экономики хочет разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва. Новую процедуру бронирования должны принять в скором времени", - цитирует украинское издание Forbes министра экономики Юлию Свириденко.

Как сообщает издание, разрешение получат сотрудники учреждений госсектора, предприятий, выполняющих мобилизационные задания, производящих продукцию для украинских войск и имеющих критически важное значение для экономики. В то же время подчеркивается, что предпочтение отдадут представителям бизнеса, которые выезжают за границу для заключения новых контрактов и участия в выставках.

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