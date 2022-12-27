США разбудили "спящие" диверсионные ячейки в России

Операции контролируются ЦРУ, но выполняются неким "союзником"

Западные спецслужбы начали в России диверсионную войну. США разбудили "спящие", давно законсервированные ячейки. Их активировала шпионская служба союзной Вашингтону европейской страны, сообщает известный своими расследованиями журналист Джек Мэрфи.

Цель всех операций, которые контролирует ЦРУ - помешать спецоперации Кремля на Украине и инициировать теневую войну в российском тылу. По данным журналиста, который ссылается на трех бывших сотрудников разведки США, двух бывших военных чиновников и некое информированное лицо, с момента начала СВО организовано множество планировавшихся годами необъяснимых взрывов и других инцидентов против российского ВПК.

Подчеркивается, что ни один американский военнослужащий не участвует в выполнении этих миссий на местах. Однако офицеры военизированных формирований агентства командуют и контролируют их. Офицеры приписаны к Центру специальной деятельности ЦРУ, но подчиняются Европейскому миссионерскому центру агентства. Использование разведслужбы союзной страны дает Управлению возможность правдоподобно отрицать свою причастность к акциям, пишет автор на сайте JMW. По словам Мэрфи, это стало важным фактором в решении президента США Джо Байдена одобрить диверсии.

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