В гости к Деду Морозу, лыжи и микроскоп: "Елка желаний" исполняет мечты детей

Участие в акции принял и президент Владимир Путин

В преддверие Нового года сбываются самые заветные желания. 8-летняя Саша Титаренко из Запорожской области давно хотела побывать в гостях у Деда Мороза. Благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний" мечта девочки исполнилась. Меньше недели назад ее шарик открыл президент, и вот девочка вместе родителями уже гуляет по Великому Устюгу. Впечатлениями о поездке Саша поделилась с Владимиром Путиным.

Машиной, поездом, даже самолётом: вместе с мамой и папой 8-летняя Саша Титаренко спешит в гости к доброму зимнему волшебнику! Не первый день в дороге, но усталости нет и следа. Ведь это путь к мечте! Наконец, из иллюминатора виднеется сказочный терем. Спрятанный в лесной чаще, он утопает в снегу! В родном Запорожье снег бывает нечасто - Саша не может не прикоснуться! Переступив порог вотчины деда Мороза, признаётся, что попала в сказку. Путешествие в Великий Устюг - как волшебный сон!

"Моя новогодняя мечта сбылась", - говорит Саша.

Пританцовывая, почти бежит, - Саша торопится на встречу с главным зимним волшебником. Родители едва поспевают. И вот долгожданная встреча - девочка бросается в объятья. Сомнений, что Дед Мороз настоящий, нет и в помине.

— Перво-наперво давай знакомиться. Тебя как зовут?

— Саша.

— Дед Мороз. Очень приятно. Знаю, что ты загадала желание, и желание твое осуществилось. Наконец-то ты добралась, а то уж я все глаза проглядел.

О том, что детские мечты должны сбываться, знают взрослые. Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" помогает тем, кому нужны особые тепло и забота. Ощутить атмосферу праздника, получить яркие эмоции, - за время существования этой акции было исполнено более 21 тысячи самых заветных желаний ребят со всей страны.

Личное участие в акции принимает президент России. Несколько дней назад глава государства выбрал открытку от школьницы из Запорожской области. Впечатлениями от поездки Саша поделилась с Владимиром Путиным.

— Да, Сашенька! Привет! Как тебе нравится у деда Мороза?

— Очень сильно!

— Здорово! Чем вы там занимались сегодня и вчера?

— Вчера мы ходили в вотчину Деда Мороза. Чаепитие очень сильно понравилось.

— Ага! Тебя чаем угощали, да? Чаем угощали? Баранки какие-нибудь там? Печенье? Вкусно всё было? Ну, слава Богу! Маме с папой передавай привет! Пришлёшь мне тоже? Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры, огурчиков пришлёшь? Да, буду ждать от тебя тоже подарков новогодних! Ладно?

Саша пообещала! А еще рассказала Владимиру Путину о Тропе сказок, почте Деда Мороза и его тереме, в которых побывала. Мама девочки поблагодарила президента за возможность побывать в гостях у главного русского волшебника и провести время всей семьёй.

— Владимир Владимирович, хотим поблагодарить вас за эту акцию "Ёлка желаний", за то, что вы осуществляете детские мечты. Спасибо вам большое! Пускай ваша акция процветает и все дети будут счастливы! С наступающим новым годом!

— Обнимаю! Желаю вам самого доброго в Новом году!

Стать добрым волшебником может каждый - достаточно снять шар с ёлки и претворить в жизнь чьё-то заветное желание. Акция "Ёлка желаний" продлится до 28 февраля и по традиции вслед за президентом к новогодней традиции присоединились вице-премьеры и министры. Благодаря большой ёлке, установленной в Доме правительства, сбылась мечта 13-летней Саши из Приморского края - девочка посетит "Мамаев Курган". Поездку обещал организовать Дмитрий Чернышенко. Ваня из Тюменской области получит беговые лыжи от вице-премьера Андрея Белоусова. Благодаря министру спорта Олегу Матыцину семилетний Роберт из Ростовской области посетит мастер-класс по дзюдо. А Руслан Мельников из Волгоградской области получит микроскоп от министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Эстафету добрых дел подхватили по всей стране. Детские мечты исполняют политики и министры, артисты и спортсмены. "Ёлка желаний" стала настоящей доброй предновогодней традицией. Чудеса случаются - нужно просто поверить!

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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