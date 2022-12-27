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Спасенные обитатели зоопарков Херсонской области осваиваются в Крыму

22:28
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Они натерпелись не меньше мирных жителей

В крымском сафари-парке пополнение. Но речь не о новом потомстве питомцев "Тайгана". На полуостров, спасая от обстрелов украинских националистов, вывезли животных из небольших зверинцев Херсонской области. Камерунские козы, ондатры, носухи и даже крокодил — все они натерпелись не меньше мирных жителей.

— Пойдем! Вы же звезды Каховские, понимаешь?

Камерунские козы Кузя и Маня еще не понимают, но уже проявляют интерес к съемочной технике. Правда, лишь на несколько секунд. Сейчас они ждут потомство и здоровое питание куда важнее, чем звездная болезнь.

Носухи все никак не привыкнут к тишине. Там, в Новой Каховке, всегда дружелюбные и любопытные еноты стали пугливыми и нервными. Успокаиваются только на руках.

"Там каждый день шли обстрелы, и они боялись этих обстрелов. Ну, я думаю, что они просто сейчас забыли уже давно и руки детей, и руки сотрудников, поскольку их просто кормили, прибегали сотрудники и уходили, потому что находится в доме юннатов в Каховке невозможно было. Поэтому немножко акклиматизируются, пройдут карантин и все с ними в порядке будет", - говорит Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Дом юннатов в Новой Каховке оказался под артиллерийским обстрелом ВСУ. Мелких животных сотрудники разобрали по домам. Птицы, ондатры и другие крупные обитатели до последнего жили в вольерах.

Всего из Новой Каховки эвакуировали 65 особей, в том числе большую популяцию попугаев, очень пугливых патагонских мар и рептилию.

Гена из Скадовска долгое время работал с фотографами на пляжах, фотографировался с туристами. А после начала спецоперации и окончания туристического сезона от него просто попытались избавиться, хотели выбросить в один из лиманом. Спасли зоологи. И вот теперь его перевезли в Крым и совсем скоро отправят в теплую Ялту сразу после окончания карантина.

Ранее в Крым уже вывезли животных из Херсонского зооуголка. Волки, птицы, еноты, лама Рома и ослик Даша уже прошли карантин и сейчас обживаются в новых вольерах. Подобная эвакуация – вынужденная мера. Как только боевые действия закончатся, животных вернут в родные пенаты.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин. "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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Носухи в крымском сафари-парке "Тайган"
Носухи в крымском сафари-парке "Тайган"
Крымский сафари-парк "Тайган"
Крымский сафари-парк "Тайган"
Попугаи
Попугаи
Крокодил
Крокодил
Волк в вольере
Волк в вольере
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